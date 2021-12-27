«Реал» уверен в подписании Мбаппе свободным агентом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время может стать футболистом мадридского «Реала». В испанском клубе уверены, что французский форвард станет новым игроком команды в конце нынешнего сезона, когда истечёт его соглашение с «ПСЖ». Об этом сообщает AS.

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По информации источника, мадридский клуб планирует объявить о переходе французского футболиста после 1/8 финала Лиги чемпионов, где команде как раз попался «ПСЖ».

Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 160 млн.