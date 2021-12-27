Аршавин назвал двух лидеров сборной при Карпине

Экс-форвард лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин , ныне работающий в структуре петербургского клуба, назвал лидеров сборной России при Валерии Карпине . Он выделил двух футболистов.

«Есть ли у сборной России лидеры? Да. Это Джикия и Баринов», - передает слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Сборная России под руководством Валерия Георгиевича заняла второе место в отборочном раунде чемпионата мира-2022. В марте национальная команда сыграет против Польши в стыковом поединке. В случае победы российские футболисты встретятся с сильнейшим в паре Швеция – Чехия.