«Барселона» хочет приобрести двух защитников летом

«Барселона» планирует приобрести игроков на правый и левый фланг обороны, сообщает Diario Sport.

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По информации источника, каталонский клуб проявляет интерес к защитнику «Челси» Сесару Аспиликуэте, а также к защитнику «Валенсии» Хосе Гайя.

В нынешнем сезоне 32-летний испанец принял участие в 20 матчах за «Челси» и отдал три результативные передачи. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.