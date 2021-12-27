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«Барселона» хочет приобрести двух фланговых защитников летом

«Барселона» планирует приобрести игроков на правый и левый фланг обороны, сообщает Diario Sport.

«Барселона» хочет приобрести двух защитников летом
Фото: ReutersReuters

По информации источника, каталонский клуб проявляет интерес к защитнику «Челси» Сесару Аспиликуэте, а также к защитнику «Валенсии» Хосе Гайя.

В нынешнем сезоне 32-летний испанец принял участие в 20 матчах за «Челси» и отдал три результативные передачи. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

На счету 26-летнего испанца два гола и три передачи в 14 встречах за «Валенсию». Его контракт с клубом действует до лета 2023-го.

Футбол,
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