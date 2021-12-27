Азмун планирует остаться в «Зените» зимой

Иранский форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун не собирается покидать клуб в зимнее трансферное окно.

Фото: ТАСС ТАСС

Об этом сообщает Café du Commerce OL в Twitter.

По информации источника, Азмун хочет покинуть клуб после истечения срока действия контракта и выбрать предложение, наиболее подходящее ему. Соглашение между «Зенитом» и футболистом действует до лета 2022 года.

Напомним, что по итогам первой половины сезона футболист принял участие в 20 матчах «Зенита», в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.