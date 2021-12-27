Губерниев назвал игрока года в России

Футболисты национальной сборной, конечно, молодцы, но в минувшем году со своими задачами все-таки не справились: что на чемпионате Европы, что в отборочных матчах чемпионата мира. Шанс есть, но напрямую не вышли, хотя для этого все было», – сказал Губерниев.