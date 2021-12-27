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2 часа назад

Губерниев назвал Сафонова игроком года в России: «Из полевых никого выделить не могу»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает лучшим игроком года в России.

Губерниев назвал игрока года в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вратарь года — это однозначно Сафонов. Из полевых игроков никого выделить не могу, поэтому своим номинантом на игрока года назову тоже Сафонова. Лучшим тренером года считаю Михаила Викторовича Лихачева — главный тренер наших пляжников. А команда года — это сборная России по пляжному футболу, которая выиграла чемпионат мира в Москве.

Футболисты национальной сборной, конечно, молодцы, но в минувшем году со своими задачами все-таки не справились: что на чемпионате Европы, что в отборочных матчах чемпионата мира. Шанс есть, но напрямую не вышли, хотя для этого все было», – сказал Губерниев.

Футбол,Михаил Лихачев,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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