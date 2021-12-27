Названа возможная зарплата Дзюбы в "Рубине"

СМИ узнали финансовые детали возможного перехода Артема Дзюбы в «Рубин».

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Как сообщает Metaratings.ru, нападающий будет получать в казанском клубе миллион евро в год без учета бонусов.

Ранее издание выяснило, что руководство «Рубина» готово заплатить за 33-летнего игрока не более 3 млн евро и на переговорах будет стараться как можно больше снизить цену. При этом трансферная стоимость Дзюбы оценивается в 10 млн евро.

Контракт Артема Дзюбы с петербургским «Зенитом» истекает летом 2022 года. Его соглашение подразумевает возможность продления контракта еще на один сезон в зависимости от проведенного на поле времени. Издание «Чемпионат» сообщает, что несмотря на хорошую статистику, главный тренер «Зенита» Сергей Семак не заинтересован в продлении соглашения.