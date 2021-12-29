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3 часа назад

Фото Роналду появилось на самом высоком небоскребе в мире

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду в сториз своего инстаграма опубликовал фотографию, на которой его изображение появилось на самом высоком небоскребе в мире Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ).

Фото Роналду появилось на самом высоком небоскребе
Фото: InstagramInstagram

Это произошло после того, как Роналду вручили награду лучшему бомбардиру всех времен по версии Globe Soccer Awards.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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