Фото Роналду появилось на самом высоком небоскребе

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду в сториз своего инстаграма опубликовал фотографию, на которой его изображение появилось на самом высоком небоскребе в мире Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ).

Фото: Instagram Instagram

Это произошло после того, как Роналду вручили награду лучшему бомбардиру всех времен по версии Globe Soccer Awards.