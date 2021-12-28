Миранчук может продолжить карьеру в "Вероне"

Итальянская «Аталанта» готова отдать российского игрока Алексея Миранчука в аренду в «Верону», передает Tuttomercatoweb.

Отмечается, что клуб из Бергамо готов обменять россиянина на чешского футболиста «Вероны» Антонина Барака. «Верона» также хочет видеть Миранчука в своих рядах.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. До переезда в Бергамо он на протяжении семи лет выступал за московский «Локомотив» и был одним из лидеров команды. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского игрока составляет €13,5 млн. Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Из-за того, что российский полузащитник не получает достаточно игрового времени в итальянском клубе, постоянно появляется информация о том, что он может покинуть команду. В числе претендентов на россиянина называются итальянские «Дженоа» и «Верона».

Ранее бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем Алексея Миранчука и выразил мнение, что своего последнего слова в Италии российский игрок еще не сказал.