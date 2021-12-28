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41 минуту назад

Футболистов Украины оштрафовали за интервью не на государственном языке

Футбольный клуб «Верес» оштрафовали за интервью не на государственном языке. Как сообщается на официальном сайте команды, решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

Футболистов Украины оштрафовали за интервью не на государственном языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной для штрафа стало одно из послематчевых интервью после игры 17-го тура чемпионата Украины против «Динамо» — команда уступила со счетом 0:3.

«Причина – нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке, которое было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ «Верес» — «Динамо». Решение КДК УАФ обжалованию не подлежит», — говорится в сообщении.

В «Вересе» отметили, что его представители теперь будут давать интервью только на украинском языке. Сотрудники и футболисты, которые не владеют украинским языком, смогут изучить национальный язык с помощью курсов, организованных клубом.

Футбол,Динамо,
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