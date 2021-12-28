Стала известна зарплата Дзюбы в «Рубине»

Ранее сообщалось, что руководство «Рубина» не намерено платить «Зениту» за трансфер 33-летнего форварда Артёма Дзбы больше 2,5-3 миллионов евро и в переговорах постарается максимально снизить цену.

Контракт Дзюбы с петербургским клубом заканчивается летом 2022 года, однако в соглашении есть опция продления ещё на один сезон в зависимости от игрового времени футболиста. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Зенит» 24 матча, в которых забил десять голов и сделал девять результативных передач.