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2 часа назад

Стала известна зарплата Дзюбы в «Рубине»

Ранее сообщалось, что руководство «Рубина» не намерено платить «Зениту» за трансфер 33-летнего форварда Артёма Дзбы больше 2,5-3 миллионов евро и в переговорах постарается максимально снизить цену.

Стала известна зарплата Дзюбы в «Рубине»
Фото: ТАССТАСС

Контракт Дзюбы с петербургским клубом заканчивается летом 2022 года, однако в соглашении есть опция продления ещё на один сезон в зависимости от игрового времени футболиста. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Зенит» 24 матча, в которых забил десять голов и сделал девять результативных передач.

Теперь стало известно, что нападающий «Зенита» в случае перехода в казанский «Рубин» будет получать 1 миллион евро в год без учёта бонусов, сообщаетmetaratings.ru .

Футбол,Зенит,
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