Дзюба отреагировал на слухи о своем переходе в «Рубин»

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на слухи о своем возможном переходе в стан казанского «Рубина», на фоне информации о переходе в питерскую команду форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. На своей странице в Instagram Дзюба опубликовал список самых результативных игроков Российской премьер-лиги по итогам минувшего года.

«Когда говорят, что ты уже не тот», - подписал пост Дзюба, добавив ироничный смайлик в черных очках.

Согласно таблице результативности, Дзюба возглавляет список. У нападающего «сине-бело-голубых» в активе 19 голов и 9 результативных передач в 27 играх. Следом идет партнер Дзюбы по команде иранец Сердар Азмун. За 24 матча он забил 15 мячей и 5 раз удачно ассистировал своим одноклубникам. Замыкает тройку самых забивных в РПЛ игроков спартаковец Александр Соболев. У голеодора «красно-белых» 13 мячей и 6 голевых передач в 26 матчах.