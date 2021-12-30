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53 минуты назад

«Ювентус» назвал минимальную сумму за трансфер де Лихта

Туринский «Ювентус» озвучил условие, при соблюдении которого может расстаться с голландским защитником Маттайсом де Лихтом. Как стало известно La Repubblica, «старая синьора» рассчитывает выручить с продажи футболиста не менее 60 миллионов евро.

«Ювентус» назвал минимальную сумму за трансфер де Лихта
Фото: ReutersReuters

Главными претендентами на Маттайса считаются каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ».

Напомним, что голландский футболист защищает цвета итальянского гранда с лета 2019 года. Контракт между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.

В текущем розыгрыше Серии А Маттайс провел 15 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

Футбол,
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