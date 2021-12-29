"Арсенал" выкупил у "Рубина" футболиста Степанова

"Как известно, Данил Степанов находился у нас в аренде, права на игрока принадлежали казанскому "Рубину", - сказал Аджоев. - Но у тульского "Арсенала" была возможность выкупа футболиста, такая опция была прописана в арендном соглашении. Мы ей воспользовались и заключили со Степановым полноценный контракт. Данил хорошо проявил себя в первой части сезона, он игрок молодежной сборной, для 21-летнего футболиста имеет солидный опыт выступления на уровне РПЛ, стабильно играет в лиге не первый сезон".