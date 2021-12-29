Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
4 часа назад

"Арсенал" выкупил у "Рубина" футболиста Степанова

Тульский футбольный клуб "Арсенал" выкупил у казанского "Рубина" защитника Данила Степанова. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

"Арсенал" выкупил у "Рубина" футболиста Степанова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1 июля "Арсенал" арендовал Степанова у "Рубина". Срок соглашения истекал в июня 2022 года.

"Как известно, Данил Степанов находился у нас в аренде, права на игрока принадлежали казанскому "Рубину", - сказал Аджоев. - Но у тульского "Арсенала" была возможность выкупа футболиста, такая опция была прописана в арендном соглашении. Мы ей воспользовались и заключили со Степановым полноценный контракт. Данил хорошо проявил себя в первой части сезона, он игрок молодежной сборной, для 21-летнего футболиста имеет солидный опыт выступления на уровне РПЛ, стабильно играет в лиге не первый сезон".

"Нужно еще учитывать, что это левоногий крайний защитник. Для России качественный игрок с такими характеристиками большая редкость. Безусловно, Степанову есть куда расти и в чем прибавлять, но на сегодняшний день мы им довольны. Конечно, рассчитываем, что он будет прогрессировать еще и станет сильнее", - добавил руководитель "Арсенала".

Аджоев заявил, что "Арсенал" продолжает работать на трансферном рынке.

"Состав у нас хороший, но усиление всегда необходимо, - отметил он. - Однако все это будет уже в новом году. Пока же хочется поздравить всех болельщиков с наступающим праздником, поблагодарить их за поддержку и терпение, а также пожелать всего самого наилучшего!"

В текущем сезоне Степанов провел за "Арсенал" 17 матчей в разных турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи. Тульский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 19 очков в 18 матчах.

Футбол,Арсенал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители