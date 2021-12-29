Тренер «Арсенала» раскритиковал Москву

Главный тренер тульского «Арсенала» Мирдраг Божович заявил, что жизнь в российской столице подходит исключительно для встреч, но не для жизни. Своим мнением он поделился со Sports.ru.
«Если честно, мне в Туле больше нравится, чем в Москве. Здесь все рядом — быстро и удобно. Москва, конечно, один из самых красивых городов мира, но это исключительно город для встреч. Очень трудно добираться по дорожным транспортным кольцам, постоянные пробки. Какую-то классную жизнь здесь может сделать только человек, который живет рядом со своей работой», — считает Божович.
Напомним, он возглавил тульский «Арсенал» в сентябре 2021 года. Ранее он уже работал с командой: при нем в сезоне 2017/18 спортсмены заняли седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Кроме того, черногорский эксперт дважды становился во главе пермского «Амкара».
В нынешнем сезоне под руководством Божовича «Арсенал» занимает 12-е место в РПЛ. Спустя 18 туров на счету туляков только пять побед при девяти поражениях. Команда располагается в трех очках от зоны вылета.
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