Тренер «Арсенала» раскритиковал Москву

«Если честно, мне в Туле больше нравится, чем в Москве. Здесь все рядом — быстро и удобно. Москва, конечно, один из самых красивых городов мира, но это исключительно город для встреч. Очень трудно добираться по дорожным транспортным кольцам, постоянные пробки. Какую-то классную жизнь здесь может сделать только человек, который живет рядом со своей работой», — считает Божович.