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3 часа назад

Скончался легенда «Зенита» Станислав Завидонов

На 88-м году жизни скончался бывший полузащитник и тренер санкт-петербургского «Зенита» Станислав Завидонов.

Скончался легенда «Зенита» Станислав Завидонов
Фото: ©fc-zenit.ru©fc-zenit.ru

«Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова», — сообщает пресс-служба «Зенита».

Он защищал цвета санкт-петербургского клуба с 1957 по 1966 год. В 1959 году Станислав Завидонов был вызван в олимпийскую сборную СССР и стал её капитаном.

Ранее агент Ломовицкого заявил, что решение о переходе помог принять личный разговор со Слуцким.

Футбол,Зенит,
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