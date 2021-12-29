Скончался легенда «Зенита» Станислав Завидонов

На 88-м году жизни скончался бывший полузащитник и тренер санкт-петербургского «Зенита» Станислав Завидонов.
«Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова», — сообщает пресс-служба «Зенита».
Он защищал цвета санкт-петербургского клуба с 1957 по 1966 год. В 1959 году Станислав Завидонов был вызван в олимпийскую сборную СССР и стал её капитаном.
Ранее агент Ломовицкого заявил, что решение о переходе помог принять личный разговор со Слуцким.