Ученые опровергли "проклятье пенальти" английских вратарей

Немецкие ученые опровергли, что в плохих результатах сборной Англии в сериях пенальти виноваты неумелые вратари. Статья об этом была опубликована в журнале Scientific Reports.

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В спортивной публицистике распространен стереотип о «проблемах английских вратарей» и «проклятье пенальти» сборной Англии по футболу. В частности, сборная Англии проиграла Италии по пенальти финал Евро 2020. Подобные стереотипы распространены и про другие страны, например, якобы немцы отражают пенальти лучше других.

Мишель Бринкшульте из Высшей спортивной школы в Кельне и его коллеги решили проверить это статистическими методами.

«Если эти стереотипы верны, то «проклятье вратарей» должно отражаться на их спортивных результатах», – пишут авторы.

Чтобы выяснить это, ученые проанализировали 2379 пенальти, в которых участвовали 629 голкиперов на Чемпионатах мира и различных турнирах в Европе. В среднем, вратари отбивали 22,2 процента ударов, или примерно каждый пятый. Английские же вратари отражали 28,45 процентов всех пенальти, и это второй результат после испанцев с 28,75 процентами.

Однако английские вратари проявляли себя хуже, чем средние голкиперы на Чемпионатах мира и Европы. Там они отбивали 16,7 процента ударов с игры и 22,38 процента в серии пенальти, при средних значениях 19,2 и 26,29 процента соответственно. В целом, ученые заключают, что между вратарями разных национальностей не выявлено принципиальной разницы, а существование негативного стереотипа может негативно повлиять на спортсменов и работать как самосбывающееся пророчество. Например, английские голкиперы не будут по максимуму стараться, так как будут убеждены в своем проклятье.