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1 час назад

Главный тренер футбольного клуба "Арсенал" Артета заразился коронавирусом

Тест на коронавирус главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микеля Артеты дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер "Арсенала" Артета заразился COVID
Фото: © EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga© EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga

Сообщается, что тренер не сможет присутствовать на матче Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Манчестер Сити", который состоится 1 января.

"Артета изолируется в соответствии с директивами правительства, и мы желаем ему всего наилучшего", - говорится в сообщении.

"Арсенал" располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков.

Футбол,Арсенал,
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