Российский футболист назвал преимущества жизни в Чехии

«В каждом городе там идеальные дороги, нет сумасшедших новостроек, все как-то равномерно. У них разрушенная пятиэтажка выглядит лучше, чем наша новостройка. Если сыпется здание, его сразу подлатают. Нет такого, что просто завесят зеленой фигней, типа реконструкция на 20 лет», — рассказал он.