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1 час назад

Назван автор лучшего гола сборной России в 2021 году

Георгий Джикия стал автором лучшего гола сборной России по футболу в 2021 году. Об этом сообщается на официальной странице национальной команды в Twitter.

Назван автор лучшего гола сборной России в 2021 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Защитник «Спартака» забил мяч в падении через себя в ворота сборной Словении в матче отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Гол Джикии помог россиянам выиграть встречу. Матч завершился со счетом 2:1.

Сборная России набрала 22 очка в отборочном турнире и заняла второе место в группе H, упустив возможность напрямую попасть на мундиаль. Команде предстоит участвовать в стыковых матчах ЧМ-2022 в конце марта.

В полуфинале соперниками команды Валерия Карпина станут поляки. Команды встретятся на московском стадионе «Лужники». В случае успеха сборная России поспорит за выход в финальную часть ЧМ в противостоянии с победителем пары Швеция — Чехия.

Футбол,Георгий Джикия,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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