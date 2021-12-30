Президент подписал закон о Fan ID

Закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования подписал сегодня президент. Оформить документ можно будет на портале госуслуг.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В законе дается понятие паспорта болельщика: это "электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка".