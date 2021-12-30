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2 часа назад

Экс-звезда АПЛ раскритиковал Роналду

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор подверг критике португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду за его игру в матче 19-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (1:1).

Экс-звезда АПЛ раскритиковал Роналду
Фото: InstagramInstagram

"Такое впечатление, что Роналду интересны только его голы. В матче с "Ньюкаслом" он был недоволен все 90 минут. Криштиану вскидывал руки вверх, так как у него не было моментов. А после финального свистка он в ярости убежал с поля. Я представляю, как он бесновался в раздевалке", – приводит слова Агбонлахора Footballinsider247.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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