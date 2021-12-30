Экс-звезда АПЛ раскритиковал Роналду

"Такое впечатление, что Роналду интересны только его голы. В матче с "Ньюкаслом" он был недоволен все 90 минут. Криштиану вскидывал руки вверх, так как у него не было моментов. А после финального свистка он в ярости убежал с поля. Я представляю, как он бесновался в раздевалке", – приводит слова Агбонлахора Footballinsider247.