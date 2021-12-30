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34 минуты назад

Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов для спортивных фанатов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Оформить Fan ID можно будет через госуслуги. В паспортах болельщика также будет отображаться история действий фанатов на соревнованиях.Закон о введении паспортов болельщиков для доступа на спортивные мероприятия был одобрен Совфедом 24 декабря.Согласно задумке разработчиков закона, Fan ID позволит обеспечить безопасность на футбольных и других матчах, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.

Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков
Фото: Москва24Москва24
Футбол,Владимир Путин,Совет Федерации,
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