Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов для спортивных фанатов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Оформить Fan ID можно будет через госуслуги. В паспортах болельщика также будет отображаться история действий фанатов на соревнованиях.Закон о введении паспортов болельщиков для доступа на спортивные мероприятия был одобрен Совфедом 24 декабря.Согласно задумке разработчиков закона, Fan ID позволит обеспечить безопасность на футбольных и других матчах, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.