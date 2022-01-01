Карпин поздравил подписчиков с Новым годом и нарвался на критику

Фанаты раскритиковали внешний вид главного тренера сборной. «Валерий Георгиевич, штаны-то наденьте», «Георгич! Ты куда штаны закатал!», «Валерий, у Вас джинсы короткие, на размер меньше брали?» — недоумевали подписчики в комментариях.

Однако большинство фанатов в ответ поздравили наставника национальной команды с Новым годом. Подписчики назвали Карпина лучшим тренером России и пожелали сборной под его руководством выйти на чемпионат мира-2022.

Карпин возглавил сборную России в июле после ухода Станислава Черчесова. Сначала специалист совмещал должности в национальной команде и в «Ростове», однако вскоре ушел из клуба. Сборная России под руководством Карпина завершила отборочный турнир чемпионата мира на втором месте в группе. Команда продолжит борьбу за право выступить на мундиале в стыковых матчах в марте 2022 года.