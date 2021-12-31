Эриксен получил предложения от клубов из Англии, Дании и Нидерландов

Полузащитник Кристиан Эриксен получил трансферные предложения от футбольных команд из Англии, Дании и Нидерландов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Фото: © EPA-EFE/Stuart Franklin © EPA-EFE/Stuart Franklin

По информации источника, у Эриксена есть около пяти предложений, а сам футболист активно готовится к скорому возвращению на поле.

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. 17 декабря итальянский "Интер" расторг соглашение с футболистом, так как по правилам местной лиги Эриксен не может выступать в чемпионате с таким устройством. 2 декабря пресс-служба датского футбольного клуба "Оденсе" сообщила, что Эриксен тренируется с их молодежной командой.