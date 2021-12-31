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3 часа назад

СМИ: футболист Эриксен получил предложения от клубов из Англии, Дании и Нидерландов

Полузащитник Кристиан Эриксен получил трансферные предложения от футбольных команд из Англии, Дании и Нидерландов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Эриксен получил предложения от клубов из Англии, Дании и Нидерландов
Фото: © EPA-EFE/Stuart Franklin© EPA-EFE/Stuart Franklin

По информации источника, у Эриксена есть около пяти предложений, а сам футболист активно готовится к скорому возвращению на поле.

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. 17 декабря итальянский "Интер" расторг соглашение с футболистом, так как по правилам местной лиги Эриксен не может выступать в чемпионате с таким устройством. 2 декабря пресс-служба датского футбольного клуба "Оденсе" сообщила, что Эриксен тренируется с их молодежной командой.

Эриксену 29 лет, он выступал за "Интер" с 2020 года, в составе команды он стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21. С 2005 по 2008 год Эриксен выступал за молодежную команду "Оденсе". Также футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Футбол,Кристиан Эриксен,
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