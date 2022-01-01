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3 часа назад

Зеленский удивил объяснением разгрома Украины на Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что национальная команда проиграла Англии на футбольном Евро-2020, поскольку не хотела портить отношения «со стратегическим партнёром». Такую трактовку разгрома со счётом 0:4 бывший комик привёл в новогоднем видеообращении.

Зеленский заявил, что Украина специально проиграла на Евро-2020
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнёром, — отметил Зеленский.

Была ли это шутка или президент Украины указал на договорной характер футбольного матча на крупном турнире, не уточняется. Зеленский лишь сказал, что игра сборной под руководством Андрея Шевченко объединила всех жителей страны и «сделала счастливыми» производителей успокоительного.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и назвал главную цель на посту главы государства. Он заявил, что надеется завершить войну в Донбассе. Зеленский уточнил, что линия разграничения в Донбассе исчезнет с карты, если сначала она исчезнет из голов соотечественников.

Футбол,Владимир Зеленский,Андрей Шевченко,
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