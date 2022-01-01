Зеленский заявил, что Украина специально проиграла на Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что национальная команда проиграла Англии на футбольном Евро-2020, поскольку не хотела портить отношения «со стратегическим партнёром». Такую трактовку разгрома со счётом 0:4 бывший комик привёл в новогоднем видеообращении.

В 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнёром, — отметил Зеленский.

Была ли это шутка или президент Украины указал на договорной характер футбольного матча на крупном турнире, не уточняется. Зеленский лишь сказал, что игра сборной под руководством Андрея Шевченко объединила всех жителей страны и «сделала счастливыми» производителей успокоительного.