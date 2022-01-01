На пути к чемпионской короне осталось одно препятствие

А в Испании «Реал» может остановить только коронавирус.

Фото: официальный твиттер клуба "Реал Мадрид" официальный твиттер клуба "Реал Мадрид"

Новый год - не повод отходить от спорта. Уже в первые дни 2022 года нас ждут интереснейшие матчи. В АПЛ «Арсенал» примет «Манчестер Сити»: ученик Микель Артета против учителя Пепа Гвардиолы. Но главный матч пройдет между «Челси» и «Ливерпуле»: двумя командами из лидирующей группы. Ну и в Примере: «Реал» на выезде сыграет с «Хетафе», стараясь оторваться от преследователей. Эти матчи смотрите в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline после регистрации. Получи фрибет 1000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Даже без Артеты «Арсенал» даст бой

Микель Артета заставил таки «Арсенал» играть так, как ему нужно. 4 победы подряд, 3 из них разгромные. Впечатляющая концовка 2021 года привела к тому, что «канониры» уже четвертые. А ведь на старте сезона они были в зоне вылета! Правда, в предстоящем матче команде придется справляться без своего наставника, у которого коронавирус.

Пикантность матча в том, что Артета - ученик Пепа Гвардиолы. И прямо сейчас его команда постарается остановить «Манчестер Сити», который не замечает этой зимой вообще никого. 10 побед в ряд - и уже очень приличный отрыв от преследователей. А у «Арсенала» в пассиве 0:5 в первом круге.

Но «Арсенал» сейчас хорош. Если кто-то и сможет остановить «горожан» сейчас, то только эта команда. Да, у соперника куда выше уровень игроков и шире обойма, но, по крайней мере, дать бой клуб из Лондона должен. Если «Сити» и победит, то победа эта будет минимальной. На успех хозяев с форой (+1.5) принимают ставки с коэффициентом 1.60.

Клопп и Тухель - нашла коса на камень

Еще месяц назад «Челси» и «Ливерпуль» были главными участниками чемпионской гонки, но с тех пор все изменилось. Спад в игре, впечатляющий рывок «Ман Сити» и теперь воскресный матч приобретает статус матча смерти. В том смысле, что проигравший наверняка будет отцеплен от чемпионской гонки.

«Челси» подхватил ничейный вирус, вот и в среду команда Тухеля упустила победу над «Брайтоном». У «Ливерпуля» дела шли лучше, но случилось неожиданное поражение от «Лестера». В этой игре все пошло не так: даже Мо Салах не забил пенальти, чего не случалось с ним 4 года.

Матч очень важен для обеих команд, это игра, в которой нельзя уступить. Частенько в такой ситуации команды просто сжирают друг друга и играют вничью. Вот и сейчас велика вероятность, что оборона лондонцев сможет нейтрализовать Салаха и компанию. Ну а с другой стороны Ромелу Лукаку давно уже в спячке. Заключить пари на ничью можно с коэффициентом 3.45.

«Реал» не остановит даже коронавирус

Кажется, «Реал» в Испании может уже примерять чемпионскую корону. Да, отрыв от преследователей не так велик, но уж очень нестабильны конкуренты. «Севилья» еще как-то держится, а вот «Барселона» и «Атлетико» явно этот сезон используют для перестройки.

Правда, в планы команды Карло Анчелотти может вмешаться коронавирус. Последние матчи 2021 года команда проводила без 6 игроков основы, перед самым Новым годом добавились еще 4 положительных теста. Тренерам по физподготовке предстоит нелегкая работа.

«Хетафе» с треском завалил старт сезона, сменил тренера и сейчас выправляет ситуацию. По крайней мере, команда уже вне зоны вылета и не проигрывает 5 туров. На своем поле эта команда всегда была максимально неудобна для лидеров.

И все-таки «Реал» в этом сезоне убийственно эффективен. Можно вспомнить разве что упущенную победу над «Кадисом», а в остальном команда у Карло Анчелотти исправно собирает свои очки. Даже в усеченном составе. Поставить на очередную победу «Королевского клуба» можно за 1.78.