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48 минут назад

«Ювентус» арендует Икарди у «ПСЖ» на полгода с правом выкупа за € 35 млн

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в ближайшее время перейдёт в «Ювентус». Итальянский клуб арендует аргентинского игрока на полгода за € 2,5 млн с возможностью выкупа его контракта за € 35 млн. Об этом сообщает журналист Педро Алмейда в «Твиттере».

«Ювентус» арендует Икарди у «ПСЖ»
Фото: ReutersReuters

28-летний Икарди стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из другого итальянского клуба – «Интера». Парижане сначала арендовали футболиста на год, а затем осуществили полноценный трансфер за € 50 млн.

В нынешнем сезоне Икарди в 20 матчах во всех турнирах стал автором пяти голов. Контракт нападающего истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Икарди в € 28 млн.

Икарди является воспитанником «Барселоны». Также аргентинец выступал за «Сампдорию».

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