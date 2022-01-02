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54 минуты назад

Анчелотти высказался об игровом времени Лунина

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался по поводу отсутствия игрового времени у украинского голкипера команды Андрея Лунина.

Анчелотти высказался об игровом времени Лунина
Фото: InstagramInstagram

"У него нет игрового времени просто потому, что первым номером (Тибо Куртуа) является лучший вратарь в мире.

Я это понимаю, он это понимает, и все это понимают.

У него много качеств. Это вратарь, который добьется успеха в своей карьере", – сказал итальянский специалист.

Сегодня "Реал" сыграет в гостях с "Хетафе" в 19-м туре Ла Лиге. Начало встречи запланировано на 16:00 (мск).

Футбол,Андрей Лунин,Карло Анчелотти,Реал,
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