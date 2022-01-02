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3 часа назад

Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом" (2:1) в матче 21-го тура АПЛ.

Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом"
Фото: InstagramInstagram

"Арсенал" был лучше. Мы встретились с командой, которая в последние годы испытывала сложности, чтобы попасть в топ-4 турнирной таблицы.

У соперника было шесть дней для отдыха после победы над "Норвичем", а у нас было всего два дня на восстановление. Поэтому было тяжело, у нас не было энергии.

Из-за этого мы добавили еще одного игрока в центр поля, чтобы установить контроль и совершать больше передач.

Мы пытаемся проанализировать многие вещи, но иногда монета падает на вашу сторону.

Мы осознаем, что значит обыграть "Арсенал" именно в данный момент. Теперь у нас есть время отдохнуть", – сказал испанский тренер.

Футбол,
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