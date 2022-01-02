Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
2 часа назад

Прогнозы и ставки на матч «Челси» - «Ливерпуль»: проигравший расстанется с мечтами о чемпионстве

2 января в матче 21-го тура АПЛ «Челси» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». «Манчестер Сити» стремительно убегает вперед, поэтому обе команды должны играть только на победу. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании Фонбет.

«Нас ждет решающий бой»
Фото: ReutersReuters

«Челси» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч АПЛ 2 января, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

Видео дня

2 января «Челси» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в матче 21-го тура АПЛ. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Окко Спорт». Прямой эфир встречи начнется в 19:30 мск.

Букмекерская компания Фонбет считает шансы команд равными. Поставить на «Челси» можно с коэффициентом 2.70, это примерно 36% вероятности. Шансы «Ливерпуля» аналитики оценили таким же коэффициентом, а на ничью можно сделать ставку за 3.50 (28%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.80, сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно за 2.04.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.65. С коэффициентом 2.25 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК Фонбет можно с коэффициентом 6.50.

«Челси» - «Ливерпуль»: какие делать ставки на игру АПЛ 2 января

Еще месяц назад «Челси» и «Ливерпуль» были в числе главных претендентов на титул, но декабрь поставил их амбиции под огромное сомнение. Прямо сейчас «Челси» отстает от «Манчестер Сити» на 11, а «Ливерпуль» на 12 очков. Конечно, лондонцы сыграли на 1, а мерсисайдцы и вовсе на 2 матча меньше, но уж очень хороша команда Гвардиолы, не замечающая никого на своем пути. Чего не скажешь о сегодняшних соперниках.

«Челси», кажется, стал уставать от методов работы Томаса Тухеля. Немецкий специалист дает результат, но его диктаторский стиль надоел футболистам. Уже намекнул на это Ромелу Лукаку, да и другие игроки все чаще проявляют недовольство. Спасти ситуацию могут результаты, но и с ними в последнее время не все хорошо. Много ничьих, да и пропускает «Челси» практически в каждом матче. А ведь в прошлом сезоне каждый пропущенный лондонцами гол был событием.

«Ливерпуль» выглядел постабильнее, но вмешался коронавирус. А вместе с ним и спад. Сначала выстраданная ничья с «Тоттенхэмом», затем нелепое поражение от «Лестера», где даже Салах не забил пенальти впервые за 4 года. И вот уже -6 по потерянным очкам от лидера. А впереди матч с «Челси». Как видите, эта встреча крайне важна как для тех, так и для других.

Нас ждет настоящий бой, обе команды прекрасно понимают цену победы. И вряд ли мы увидим кучу моментов и проходные дворы в обороне. На такую игру настраивать не нужно, даже обиды на Тухеля подождут. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК Фонбет можно с коэффициентом 2.04.

«Ливерпуль» этот матч проведет без Юргена Клоппа, который отправился на карантин. Большая потеря для мерсисайдцев, харизмы и эмоциональности наставника им может не хватить. А еще за «Челси» будут трибуны. Все это говорит о том, что лондонцы - скрытый фаворит матча. Предлагаем подстраховаться и взять нулевую фору на них, чтобы была возможность возврата. Поставить на победу «Челси» с форой (0) в БК Фонбет можно за 1.92.

А еще можно проверить ставку на то, что хотя бы одна команда забить не сможет. Этот матч будет не столько про футбол, сколько про борьбу и характер. Вполне возможно, все решит один-единственный гол. Поставить на то, что хотя бы одна команда не сумеет поразить ворота соперника, можно за 2.25. Поставите 1000 рублей - получите 2250 в случае успеха!

Регистрируйтесь в Фонбет и делайте ставки на матч «Челси» - «Ливерпуль» и другие игры АПЛ!

Футбол,Томас Тухель,Фонбет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители