«Нас ждет решающий бой»

2 января в матче 21-го тура АПЛ «Челси» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». «Манчестер Сити» стремительно убегает вперед, поэтому обе команды должны играть только на победу. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании Фонбет.

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«Челси» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч АПЛ 2 января, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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2 января «Челси» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в матче 21-го тура АПЛ. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Окко Спорт». Прямой эфир встречи начнется в 19:30 мск.

Букмекерская компания Фонбет считает шансы команд равными. Поставить на «Челси» можно с коэффициентом 2.70, это примерно 36% вероятности. Шансы «Ливерпуля» аналитики оценили таким же коэффициентом, а на ничью можно сделать ставку за 3.50 (28%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.80, сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно за 2.04.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.65. С коэффициентом 2.25 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК Фонбет можно с коэффициентом 6.50.

«Челси» - «Ливерпуль»: какие делать ставки на игру АПЛ 2 января

Еще месяц назад «Челси» и «Ливерпуль» были в числе главных претендентов на титул, но декабрь поставил их амбиции под огромное сомнение. Прямо сейчас «Челси» отстает от «Манчестер Сити» на 11, а «Ливерпуль» на 12 очков. Конечно, лондонцы сыграли на 1, а мерсисайдцы и вовсе на 2 матча меньше, но уж очень хороша команда Гвардиолы, не замечающая никого на своем пути. Чего не скажешь о сегодняшних соперниках.

«Челси», кажется, стал уставать от методов работы Томаса Тухеля. Немецкий специалист дает результат, но его диктаторский стиль надоел футболистам. Уже намекнул на это Ромелу Лукаку, да и другие игроки все чаще проявляют недовольство. Спасти ситуацию могут результаты, но и с ними в последнее время не все хорошо. Много ничьих, да и пропускает «Челси» практически в каждом матче. А ведь в прошлом сезоне каждый пропущенный лондонцами гол был событием.

«Ливерпуль» выглядел постабильнее, но вмешался коронавирус. А вместе с ним и спад. Сначала выстраданная ничья с «Тоттенхэмом», затем нелепое поражение от «Лестера», где даже Салах не забил пенальти впервые за 4 года. И вот уже -6 по потерянным очкам от лидера. А впереди матч с «Челси». Как видите, эта встреча крайне важна как для тех, так и для других.

Нас ждет настоящий бой, обе команды прекрасно понимают цену победы. И вряд ли мы увидим кучу моментов и проходные дворы в обороне. На такую игру настраивать не нужно, даже обиды на Тухеля подождут. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК Фонбет можно с коэффициентом 2.04.

«Ливерпуль» этот матч проведет без Юргена Клоппа, который отправился на карантин. Большая потеря для мерсисайдцев, харизмы и эмоциональности наставника им может не хватить. А еще за «Челси» будут трибуны. Все это говорит о том, что лондонцы - скрытый фаворит матча. Предлагаем подстраховаться и взять нулевую фору на них, чтобы была возможность возврата. Поставить на победу «Челси» с форой (0) в БК Фонбет можно за 1.92.