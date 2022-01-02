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1 час назад

Лионель Месси заразился COVID-19

Результат теста на коронавирус, который сдал аргентинский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, оказался положительным. Об этом говорится на сайте клуба.

Также коронавирус был выявлен и у трех других игроков клуба Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля.

«В настоящее время все они соблюдают самоизоляцию и подчиняются соответствующему медицинскому протоколу», - отмечается в сообщении.

Месси ранее не продлил контракт с «Барселоной», так как «это оказалось невозможным из-за преград финансового и структурного характера». В клубе подчеркнули, что обе стороны сожалеют, что пожелания игрока и клуба не стали реальностью.

Позже стало известно, что нападающий перешел в «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт на два года с возможностью продления еще на год.

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