Итальянский клуб заинтересовался Смоловым

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перейти в итальянский клуб «Дженоа». Об этом сообщает Metaratings.ru.

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По информации источника, главный тренер команды Андрей Шевченко встречался с футболистом на острове Сен-Бартелеми и лично заинтересован в его трансфере. Отмечается, что Смолова также хотел прибрести петербургский «Зенит», рассматривавший его в качестве замены Артему Дзюбе. Кроме того, руководство ЦСКА хотело перехода Смолова, если бы команду возглавил экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

Ранее 2 января «Спорт-Экспресс» сообщал, что московское «Динамо» согласовало условия перехода 31-летнего футболиста. Отмечается, что «Локомотив» готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму.