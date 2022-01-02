Роналдо заразился коронавирусом

Тест на коронавирус владельца бразильского футбольного клуба "Крузейро" Роналдо дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: AP Photo/Lefteris Pitarakis AP Photo/Lefteris Pitarakis

Сообщается, что бразилец чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. В связи с болезнью он не сможет присутствовать на мероприятиях в честь дня рождения клуба.

В качестве футболиста Роналдо дважды становился чемпионом мира (1994, 2002), а также серебряным призером мирового первенства 1998 года. В разные годы он выступал за "Крузейро", нидерландский ПСВ, испанские "Барселону" и "Реал", итальянские "Интер" и "Милан", бразильский "Коринтианс".