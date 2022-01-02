Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заразился коронавирусом

Тест на коронавирус владельца бразильского футбольного клуба "Крузейро" Роналдо дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Роналдо заразился коронавирусом
Фото: AP Photo/Lefteris PitarakisAP Photo/Lefteris Pitarakis

Сообщается, что бразилец чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. В связи с болезнью он не сможет присутствовать на мероприятиях в честь дня рождения клуба.

В качестве футболиста Роналдо дважды становился чемпионом мира (1994, 2002), а также серебряным призером мирового первенства 1998 года. В разные годы он выступал за "Крузейро", нидерландский ПСВ, испанские "Барселону" и "Реал", итальянские "Интер" и "Милан", бразильский "Коринтианс".

Роналдо дважды становился обладателем премии "Золотой мяч", вручаемой лучшему игроку года (1997, 2002).

Футбол,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители