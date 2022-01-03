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2 часа назад

Футболиста «Ростова» ограбили в Лондоне

Футболиста «Ростова» Матиаса Норманна ограбили в Лондоне. Преступники разбили стекло его авто и вытащили сумки с документами.

Футболиста «Ростова» ограбили в Лондоне
Фото: InstagramInstagram

Об инциденте спортсмен рассказал в Instagram, где опубликовал фото пострадавшей машины.

скриншот

«Обокрали. Все сумки с документами. Лондон», - подписал снимок Норманн.

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года и провел за клуб более 50 матчей. Сейчас 25-летний норвежец арендован у ростовчан английским клубом «Норвич Сити». Аренда продлится до июня 2022 года. Также Норманн является игроком сборной Норвегии.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, как ему пообещали «поломать руки и ноги» после тренерской работы в узбекском клубе.

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