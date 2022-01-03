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2 часа назад

«С Новым годом, братья!»: украинскому футболисту досталось за видео с Путиным

Экс-игрока пермского «Амкара» и юношеской сборной Украины Олега Мищенко раскритиковали из-за видео, на котором он смотрит новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТСН.

Украинскому футболисту досталось за видео с Путиным
Фото: tsn.uatsn.ua

Мищенко опубликовал в своем закрытом Instagram-аккаунте видео с обращением Путина, адресованное бывшим одноклубникам из «Амкара».

«С Новым годом, братья!» - так он подписал ролик.

В украинских медиа эту сторис назвали «позором» и «предательством».

На Украине разразился скандал из-за девушки из обращения Зеленского

Ранее украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих раскритиковали на родине из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене. Снимок был сделан во время Олимпиады в Токио. Ласицкене тогда завоевала золото в прыжках в высоту, а Магучих получила бронзовую медаль. Из-за фото заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обещала провести с Магучих воспитательную беседу.

Футбол,Ярослава Магучих,Мария Ласицкене,Олег Мищенко,Владимир Путин,
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