Украинскому футболисту досталось за видео с Путиным

Экс-игрока пермского «Амкара» и юношеской сборной Украины Олега Мищенко раскритиковали из-за видео, на котором он смотрит новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТСН.

Фото: tsn.ua tsn.ua

Мищенко опубликовал в своем закрытом Instagram-аккаунте видео с обращением Путина, адресованное бывшим одноклубникам из «Амкара».

«С Новым годом, братья!» - так он подписал ролик.

В украинских медиа эту сторис назвали «позором» и «предательством».