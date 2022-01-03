Игрока в американский футбол выгнали из команды в ходе матча

Чемпиона США по американскому футболу Антонио Брауна, играющего за «Тампа-Бэй», выгнали из команды во время матча. Об этом сообщает ESPN.

Фото: All-Pro Reels / Flickr All-Pro Reels / Flickr

В ходе третьей четверти матча Национальной футбольной лиги против «Нью-Йорк Джетс» 33-летний футболист вступил в спор с главным тренером команды Брюсом Эриенсом. Наставник команды сначала заменил Брауна, а после дважды просил выйти на поле. После отказов тренер заставил игрока покинуть поле, что привело в ярость футболиста.

Товарищи по команде попытались успокоить Брауна, однако он снял снял с себя часть экипировки, выбросил майку и перчатки на трибуны и ушел в раздевалку. На конференции после игры Эриенс сообщил, что футболист больше не является членом команды.

Ранее Браун предоставил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, после чего Эриенс заявил, что у футболиста больше нет права на ошибку. Также игрока штрафовали за опоздание на тренировку.