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1 час назад

Игрока в американский футбол выгнали из команды в ходе матча

Чемпиона США по американскому футболу Антонио Брауна, играющего за «Тампа-Бэй», выгнали из команды во время матча. Об этом сообщает ESPN.

Игрока в американский футбол выгнали из команды в ходе матча
Фото:  All-Pro Reels / Flickr All-Pro Reels / Flickr

В ходе третьей четверти матча Национальной футбольной лиги против «Нью-Йорк Джетс» 33-летний футболист вступил в спор с главным тренером команды Брюсом Эриенсом. Наставник команды сначала заменил Брауна, а после дважды просил выйти на поле. После отказов тренер заставил игрока покинуть поле, что привело в ярость футболиста.

Товарищи по команде попытались успокоить Брауна, однако он снял снял с себя часть экипировки, выбросил майку и перчатки на трибуны и ушел в раздевалку. На конференции после игры Эриенс сообщил, что футболист больше не является членом команды.

Ранее Браун предоставил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, после чего Эриенс заявил, что у футболиста больше нет права на ошибку. Также игрока штрафовали за опоздание на тренировку.

Браун выступал за «Тампу» с 2020 года. В прошлом сезоне в ее составе он стал чемпионом лиги.

Футбол,
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