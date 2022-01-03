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2 часа назад

Тьяго Силва подписал новый контракт с «Челси»

Ветеран «Челси» Тьяго Силва подписал с клубом новый годичный контракт и останется на «Стэмфорд Бридж» до лета 2023 года. Несмотря на солидный для футболиста возраст (37 лет), бразилец провел 22 матча за столичную английскую команду, в которых отметился двумя результативными ударами и столько же раз ассистировал одноклубникам. Вместе с «Челси» он побеждал в Лиге чемпионов и выигрывал Суперкубок УЕФА.

Тьяго Силва подписал новый контракт с «Челси»
Фото: ReutersReuters

Ранее Силва играл в «РГ Футболе», «Жувентуде», «Порту», московском «Динамо», «Флуминенсе», «Милане» и «ПСЖ». В «Челси» он с 2020 года. В составе национальной команды Бразилии Силва отыграл 98 матчей.

Футбол,Динамо,УЕФА,
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