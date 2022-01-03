Тьяго Силва подписал новый контракт с «Челси»

Ветеран «Челси» Тьяго Силва подписал с клубом новый годичный контракт и останется на «Стэмфорд Бридж» до лета 2023 года. Несмотря на солидный для футболиста возраст (37 лет), бразилец провел 22 матча за столичную английскую команду, в которых отметился двумя результативными ударами и столько же раз ассистировал одноклубникам. Вместе с «Челси» он побеждал в Лиге чемпионов и выигрывал Суперкубок УЕФА.