​В «Реале» назвали завышенными требования Рюдигера

«Реал» давно называют одним из претендентов на подписание защитника Антонио Рюдигера, чей действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. Впрочем, вероятность переезда немецкого футболиста в Мадрид является невысокой.

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Как сообщает Marca, одна из причин заключается в финансах. В «Реале» считают требования Рюдигера с зарплатой в 11,5 миллиона евро в год завышенными.

Отмечается, что 28-летний Антонио Рюдигер пытается выбить для себя хорошую зарплату, понимая, что это будет последний крупный контракт в его карьере.