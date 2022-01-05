Кто выходит с новогодних каникул

Серия А выходит с каникул, а в Англии разборки топ-клубов в полуфинале Кубка лиги.

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Праздники продолжаются, а футбола становится все больше! Вот и Серия А выходит с новогодних каникул. И сразу же два топ-матча: «Милан» примет «Рому», а «Ювентус» - «Наполи». Ну а в Англии продолжается гонка на выживание, правда, в рамках Кубка лиги. Тут уже полуфиналы: «Арсенал» сразится с «Ливерпулем», а «Челси» - с «Тоттенхэмом». Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 1000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Тухель против Конте - тренерские шахматы

Кажется, Кубок лиги станет отдушиной для топ-клубов, которые оказались не в состоянии бороться с «Манчестер Сити» в чемпионате. Команда Гвардиолы отрывается все дальше в АПЛ, чтобы догнать манкунианцев, нужно что-то экстраординарное. А вот из Кубка лиги «горожане» вылетели. Так что здесь явного фаворита нет.

В первом полуфинале «Челси» сыграет против «Тоттенхэма». До прихода Антонио Конте дела у «шпор» шли так себе: в 3 последних очных встречах они даже не смогли поразить ворота лондонцев. Но приход итальянца преобразил команду, сейчас она претендует на самые высокие места, до лигочемпионской четверки рукой подать, нужно только собрать свои очки в перенесенных матчах. Важно и то, что из Лиги конференций «Тоттенхэм» вылетел, у него нет игры на три фронта. А трофей стал бы отличным стартом карьеры итальянца в Лондоне.

Томас Тухель, конечно же, против такого сценария. Его «Челси» выглядит по-прежнему мощно, но подхватил ничейный вирус. Ровно треть матчей в АПЛ команда завершила вничью. Вот и в последнем туре с «Ливерпулем» команда поделила очки, чему были очень рады в «Ман Сити». Есть ощущение, что и предстоящий матч завершится миром. Полуфиналы Кубка лиги проходят из двух матчей, поэтому шашки наголо никто не бросится атаковать. Это будут настоящие тренерские шахматы от двух маэстро: Конте и Тухеля. На ничью в матче можно сделать ставку у букмекера Winline c коэффициентом 3.55.

Как играть без Клоппа и Салаха?

Во втором полуфинале встретятся «Арсенал» и «Ливерпуль». И здесь мерсисайдцы вовсе не фавориты, как должно было показаться на первый взгляд. По-хорошему, «Ливерпуль» должен был вылетать из Кубка еще в четвертьфинале, но «Лестер» отдал победу команде Клоппа. А теперь «Ливерпулю» предстоит играть без самого Клоппа, который отправился на карантин. Да еще Салах, Мане и Наби Кейта уезжают на Кубок Африки. Вроде бы и до трофея всего 2 шага, а получается, что этот турнир совершенно не нужен.

«Арсенал» же сейчас в порядке. Да, команда Артеты проиграла «Манчестер Сити» (1:2), но Гвардиолу сейчас никто не может остановить, да и судьи были явно благосклонны к гостям. Игра команде дается, атмосфера хорошая, и даже вывод из состава Пьера-Эмерика Обамеянга, кажется, только помог. Так что на своем поле «Арсенал» уж точно фаворит. Поставить на лондонцев можно за 2.35.

Златан против Моуринью: не ждите автобуса!

Чемпионат Италии возвращается после новогодней паузы. К перерыву небольшой отрыв в 4 очка смог заполучить «Интер», «Милан» идет вторым. А вот «Наполи» пауза была как раз кстати, отставание от лидера уже 7 баллов.

«Милану» в первом матче после паузы играть с «Ромой». Команда Жозе Моуринью не так стабильна, но постоянно находится рядом с топ-4. Если посмотреть на статистику очных встреч, то становится ясно: об автобусе не может быть и речи. Это противостояние - про голы. В последних трех играх зрители дважды увидели ничьи со счетом 3:3, в еще одной встрече «Милан» был сильнее со счетом 2:1. Поставить на тотал больше 2.5 гола в Winline можно с коэффициентом 1.69.

Спаллетти продолжит опускаться все ниже?

Ну а «Наполи» едет в Турин в гости к «Ювентусу». После потрясающего старта неаполитанцы не просто растеряли преимущество, но и уже далеко отпустили «Интер». Лучано Спаллетти было о чем задуматься в двухнедельную паузу. С другой стороны «Ювентус», вдрызг заваливший старт, но подтянувшийся уже до пятой строчки. Массимилиано Аллегри пока не поставил какой-то яркий футбол, но это уже и не середняк, как называл свою команду специалист еще в ноябре. Пятое место всего в 4 очках от зоны Лиги чемпионов.

«Ювентус» не проигрывает больше месяца, а еще имеет убийственную статистику домашних матчей против «Наполи». 10 побед в 11 последних встречах. Кажется, команде Спаллетти можно было и не ехать в Турин. Сделать ставку на победу команды Аллегри можно за 1.89.