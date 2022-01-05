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1 час назад

В "Химках" отреагировали на интерес к Жиркову

Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов отреагировал на информацию о том, что клуб хочет заключить контракт с Юрием Жирковым до начала зимних сборов, передает "Чемпионат.com".

В "Химках" отреагировали на интерес к Жиркову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Юрий Жирков нам очень интересен. Мы в тесном контакте, много лет знакомы. Клуб хочет подписать контракт до начала зимних сборов? Больше никакой информации сообщить не могу", - сказал Габулов.

Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский "Зенит" 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истек 31 мая 2021 года.

Ранее бывший игрок петербургского "Зенита" Юрий Жирков отреагировал на информацию о том, что им интересуются подмосковные "Химки".

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