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1 час назад

Российского футболиста выгнали из клуба пьяным в день его рождения

Нетрезвого форварда «Рубина» Ивана Игнатьева вывели из клуба, когда он отмечал 23-летие. Об этом написал в Telegram-канале журналист Иван Карпов, разместив соответствующее видео.

Российского футболиста выгнали из клуба пьяным в день его рождения
Фото: ignatev1013/instagram.comignatev1013/instagram.com

По его словам, инцидент произошел в баре The MODS в Красноярске.

«Там Ваня отдыхал со своими ачинскими друзьями. По итогу, охрана вывела его силой — вроде как он послал кого-то не того и не туда. Говорят его потом, правда, вернули — но это не точно», - написал Карпов.

В соцсетях некоторые фанаты вступились за футболиста, заявив, что он не совершил ничего предосудительного:

«У парня отпуск, день рождения, он не нарушает закон. Никто из вас не напивался и все такие правильные? Он пьёт на свои, в выходной и стыдить его за это последнее дело».

В текущем сезоне Игнатьев провёл девять матчей в составе «Рубина», забитых мячей на его счету нет.

Ранее вратарь молодежной сборной России по хоккею Егор Гуськов рассказал, что игроки национальной команды не пили на борту самолета – их сняли с рейса в Канаде из-за масок.

Футбол,Иван Карпов,Иван Игнатьев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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