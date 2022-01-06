Российского футболиста выгнали из клуба пьяным в день его рождения

Нетрезвого форварда «Рубина» Ивана Игнатьева вывели из клуба, когда он отмечал 23-летие. Об этом написал в Telegram-канале журналист Иван Карпов, разместив соответствующее видео.
По его словам, инцидент произошел в баре The MODS в Красноярске.
«Там Ваня отдыхал со своими ачинскими друзьями. По итогу, охрана вывела его силой — вроде как он послал кого-то не того и не туда. Говорят его потом, правда, вернули — но это не точно», - написал Карпов.
В соцсетях некоторые фанаты вступились за футболиста, заявив, что он не совершил ничего предосудительного:
«У парня отпуск, день рождения, он не нарушает закон. Никто из вас не напивался и все такие правильные? Он пьёт на свои, в выходной и стыдить его за это последнее дело».
В текущем сезоне Игнатьев провёл девять матчей в составе «Рубина», забитых мячей на его счету нет.
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