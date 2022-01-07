"Динамо" расторгло контракт с Игбуном

Нигериец представлял "Динамо" с сентября 2019 года. В составе бело-голубых он провел 53 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В текущем сезоне на его счету 12 матчей во всех турнирах и один гол. Помимо "Динамо" он представлял датский "Мидтьюланн" и "Уфу".