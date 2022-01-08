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1 час назад

Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотой унитаз» в Италии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической награды, которой награждаются худшие игроки итальянской Серии А за календарный год.

Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотой унитаз»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский нападающий занял первое место в номинации «Jolly», дословно переводящаяся как «посмешище» или «шут». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и футболиста «Салернитаны» Симу (9,17%).

«Из 48 номинированных игроков, особое внимание удостоен Кокорин из «Фиорентины». Футболист, которого многие считают провалом. Российский футболист, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам «Фиорентины» лишь разочарование», — сказано на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.

Кокорин нужен лишь одному клубу

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