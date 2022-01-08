Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотой унитаз»

«Из 48 номинированных игроков, особое внимание удостоен Кокорин из «Фиорентины». Футболист, которого многие считают провалом. Российский футболист, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам «Фиорентины» лишь разочарование», — сказано на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.