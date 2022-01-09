Битва неудачников в Италии и возвращение Месси во Франции

Индзаги сыграет против своих, а «Лион» грустит без Азмуна.

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День 9 января порадует любителей футбола тремя классными матчами. В Италии «Рома» примет «Ювентус», а «Интер» сразится с «Лацио». Во Франции «Лион» постарается реабилитироваться перед болельщиками в матче с «ПСЖ». Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 1000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Индзаги знает, как играть против «Лацио»

Лидер Серии А - «Интер» - принимает «Лацио». На эту игру Симоне Индзаги наверняка выведет команду с особенными чувствами, ведь именно из «Лацио» он перебрался в Милан. Ну и тренерская дуэль с Маурицио Сарри - это всегда интересно.

«Интер» под конец 2021 года был неудержим: 7 побед в чемпионате подряд, 6 последних викторий - с сухим счетом. А последнее поражение «нерадзурри» в Серии А датировано аж 16 октября. И проиграл тогда «Интер»….«Лацио»!

Команда Сарри играет очень зрелищно: много забивает, но и пропускает голы пачками. 3:3 с «Эмполи», 4:4 с «Удинезе», 3:1 с «Венецией» и «Дженоа». Вряд ли римлянам удастся сдержать атаку «Интера», а вот впереди команда Индзаги может и не дать разбежаться Иммобиле и компании. И, тем не менее, ставка на верховой матч напрашивается: Winline оценивает вероятность того, что команды пробьют тотал больше 2.5 гола, коэффициентом 1.52.

Моуринью и Аллегри: кто скучнее?

«Рома» и «Ювентус» по всему должны были начинать 2022 год с побед, ведь коронавирус изрядно проредил составы их оппонентов: «Милана» и «Наполи». На деле получилось совсем не так. Туринцы еще сыграли вничью, хотя смотрелись очень тяжело, а команда Жозе Моуринью и вовсе безропотно уступила 1:3, что бы там португалец ни говорил о работе судей.

Фаворитом предстоящего матча выглядят гости. Да, Массимилиано Аллеги пока не смог наладить игру в атаке, «Ювентус» выглядит скучным и явно не показывает свои 100%. Однако ситуация в сравнении с началом сезона явно стала лучше, команда уже борется за место в Лиге чемпионов. Прямо сейчас «Юве» идет без поражений уже 6 туров подряд.

А вот «Рома» совершенно непредсказуема. Даже сам Жозе Моуринью, кажется, не понимает, в чем дело. Команда может обыграть «Аталанту» 4:1, а может безропотно уступить «Милану», «Интеру» или даже «Венеции». Все чаще идут разговоры о том, что Моуринью могут отправить в отставку. И вряд ли игроки будут биться за тренера.

Поставить на победу «Ювентуса» можно у букмекера Winline с коэффициентом 2.28.

Месси может вернуться, «ПСЖ» пора выиграть

«ПСЖ» в декабре совсем расслабился. Оно и понятно, конкуренты у парижан на внутренней арене настолько нестабильны, что даже после трех ничьих отрыв от ближайшего преследователя - 10 очков. Сейчас самое время набрать обороты перед плей-офф Лиги чемпионов. Правда, есть проблемы с коронавирусом, положительный тест на днях сдал Лионель Месси. Аргентинец только-только вышел с карантина и, возможно, получит игровое время. Кадровые проблемы есть, поэтому каждый боец на счету. Да и «Лион» - не подарок.

Правда, команда Петера Боса идет только 13-й. Сезон у «ткачей» совсем не задался. Есть проблемы в атаке, клуб отчаянно пытается заполучить форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Но пока иранца нет, а есть безвыигрышная серия из 4 матчей.

Разумеется, «ПСЖ» - фаворит, даже со всеми своими потерями. До матчей Лиги чемпионов еще больше месяца, можно спокойно сосредоточиться на чемпионате. «Лион» - вполне себе раздражитель, а кадровый ресурс у Почеттино куда выше, чем у Боса. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.93.