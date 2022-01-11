«Лион» сделал новое предложение по Азмуну

Отмечается, что туринский клуб ищет возможность заменить получившего в матче чемпионата Италии против "Ромы" (4:3) травму крестообразной связки форварда Федерико Кьезу. Ранее сообщалось об интересе к Азмуну, у которого в конце текущего сезона заканчивается контракт с "Зенитом", со стороны французского "Лиона".

Азмуну 27 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за "Зенит". По данным портала Transfermarkt, стоимость Азмуна составляет €25 млн.