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1 час назад

СМИ: "Ювентус" может приобрести футболиста "Зенита" Азмуна

ТАСС, 11 января. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в приобретении нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

«Лион» сделал новое предложение по Азмуну
Фото: © AP Photo/Mike Kireev© AP Photo/Mike Kireev

Отмечается, что туринский клуб ищет возможность заменить получившего в матче чемпионата Италии против "Ромы" (4:3) травму крестообразной связки форварда Федерико Кьезу. Ранее сообщалось об интересе к Азмуну, у которого в конце текущего сезона заканчивается контракт с "Зенитом", со стороны французского "Лиона".

Азмуну 27 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за "Зенит". По данным портала Transfermarkt, стоимость Азмуна составляет €25 млн.

Футбол,Зенит,ИТАР-ТАСС,
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