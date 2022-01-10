«Просто хам»: Дрозд высказался о Черчесове

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России по футболу Станиславе Черчесове. В беседе с NEWS.ru он заявил, что манеры тренера оставляют желать лучшего.
«Черчесов был мне очень неприятен после интервью с Денисом Казанским. Мы с Денисом играем в хоккей, я его знаю, это прекрасный журналист и прекрасный человек. После того эфира я просто в шоке был, не может так человек общаться. Ну просто хам вообще! Можно же корректно попросить не задавать тех или иных вопросов, хотя в статусе главного тренера сборной ты обязан отвечать на вопросы об игре команды. Валерий Карпин — это абсолютно другой человек», — сказал он.
Напомним, что сборная России по футболу под руководством Черчесова заняла последнее место в группе B на чемпионате Европы. Россияне потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Суммарно за три матча команда пропустила семь мечей.