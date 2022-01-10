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2 часа назад

Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей, сообщает пресс-служба команды.

Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Василий с 2002-го по 2018 годы выступал за ЦСКА в качестве игрока и выиграл с красно-синими 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 5 Суперкубков России и Кубок УЕФА.

В 2020 году он вернулся в структуру клуба в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а впоследствии вошел в тренерский штаб Виктора Ганчаренко. В апреле 2021-го покинул ЦСКА и трудился в «Краснодаре» помощником белорусского специалиста.

Футбол,Виктор Ганчаренко,Василий Березуцкий,ЦСКА,УЕФА,
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