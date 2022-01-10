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36 минут назад

Рангник объяснил отсутствие Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий по поводу отсутствия форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду в списке игроков, которые могут принять участие в кубковом сражении с «Астон Виллой».

Рангник объяснил отсутствие Роналду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- У меня вчера была беседа с Криштиану Роналду. Игрок сообщил о болевых ощущениях, - заявил Рангник в предматчевой беседе с журналистами.

Также немецкий специалист отметил, что его штаб решил не бросать в бой Роналду, а поберечь его на следующие матчи, ведь игра с бирмингемцами может длиться и 120 минут.

Футбол,Ральф Рангник,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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