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54 минуты назад

Бум! Криштиану Роналду может стать игроком «ПСЖ»

Французский нападающий «парижан» Килиан Мбаппе близок к уходу из клуба, поэтому руководство ищет варианты для усиления состава.

Роналду может стать игроком «ПСЖ»
Фото: ТАССТАСС

Как утверждает источник, «ПСЖ» готов перейти к активным действиям, если Роналду выразит желание покинуть стан «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен ситуацией в команде и руководством английского клуба. Футболист уже сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что следует искать новую команду на случай, если ситуация не изменится. Также сообщалось, что услуги 36-летнего португальца могут быть предложены «Барселоне».

После 20-ти туров Лиги 1 «ПСЖ» имеет в своем активе 47 очков и является лидером турнирной таблицы. В следующем туре чемпионата Франции подопечные Маурисио Почеттино сыграют в домашнем матче против «Бреста» 15 января. Также 31 января «парижанам» предстоит игра с «Ниццей» в рамках 1/8 финала Кубка страны.

Футбол,Криштиану Роналду,
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