Роналду может стать игроком «ПСЖ»

Французский нападающий «парижан» Килиан Мбаппе близок к уходу из клуба, поэтому руководство ищет варианты для усиления состава.

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Как утверждает источник, «ПСЖ» готов перейти к активным действиям, если Роналду выразит желание покинуть стан «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен ситуацией в команде и руководством английского клуба. Футболист уже сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что следует искать новую команду на случай, если ситуация не изменится. Также сообщалось, что услуги 36-летнего португальца могут быть предложены «Барселоне».