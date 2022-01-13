Роналду высказался о своем возрасте

"Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я внимательно слежу за своим телом и разумом. Недавно я понял, что после 33 лет тело может решать любые задачи, если это необходимо, однако настоящая битва - это битва разума. Самым трудным становится пройти через многие трудности, сосредоточившись лишь на одной цели - оставаться на высоком уровне. Именно этим я и занимаюсь в последние годы. Я больше работаю над своим разумом. Я знаю, что мое тело справится с тем, что я ему предложу, так как я с большим уважением отношусь к нему и прислушиваюсь к его сигналам.