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1 час назад

Роналду высказался о своем возрасте

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поднял тему своего возраста.

Роналду высказался о своем возрасте
Фото: InstagramInstagram

Напомним, что сейчас португальцу 36 лет.

"Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я внимательно слежу за своим телом и разумом. Недавно я понял, что после 33 лет тело может решать любые задачи, если это необходимо, однако настоящая битва - это битва разума. Самым трудным становится пройти через многие трудности, сосредоточившись лишь на одной цели - оставаться на высоком уровне. Именно этим я и занимаюсь в последние годы. Я больше работаю над своим разумом. Я знаю, что мое тело справится с тем, что я ему предложу, так как я с большим уважением отношусь к нему и прислушиваюсь к его сигналам.

В жизни должны быть разные важные моменты, и хорошие, и плохие, однако после падения у тебя должны быть силы подняться. Я счастлив, я хочу оставаться в футболе и хочу посмотреть, к чему это приведет. Я хочу понять, буду ли я играть до 40, 41, 42 лет. Но главное - моей ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего", - приводит слова Роналду ESPN.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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